Der Weg zur Transidentität ist nach wie vor steinig. Auch wenn sich die Stigmatisierung in den letzten Jahren verringert hat und Diskriminierung und Benachteiligung zumindest in Einrichtungen per Gesetz seit 2021 nicht mehr erlaubt sind, sehen sich Betroffene im Alltag immer noch Repressalien ausgesetzt. Hinzu kommen Selbstzweifel. Diese Psychische Belastung führt nicht selten zu Suizidgedanken. Laut einer Studie aus Kanada gaben rund 14 Prozent der Transgender-Jugendlichen und Jugendlichen sexueller Minderheiten an, in den letzten 12 Monaten ernsthaft an Suizid gedacht zu haben. Deshalb sei es so wichtig, vielseitige Angebote zu unterbreiten, die einerseits Sicherheit vermitteln, andererseits aber auch Verständnis und Einfühlungsvermögen. Dann fühlten sich die Betroffenen auch angenommen und es ginge ihnen wesentlich besser.