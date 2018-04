Spätestens in 100 Jahren müssen wir neue Planeten besiedeln. So jedenfalls hat Stephen Hawkins die Entwicklung der Menschheit gesehen, weil sich Probleme wie Klimawandel, Überbevölkerung oder Krankheiten auf der Erde nicht mehr lösen lassen. Tatsächlich haben private Unternehmen und Raumfahrtorganisationen Ideen für die Besiedlung von Mond und Mars.

Menschliches Sperma im All

In dem Zusammenhang stellt sich der Forschung eine wichtige Frage: Ist es überhaupt möglich, neues Leben außerhalb der Erde zu zeugen? Bisher ist nur wenig über die Reproduktionsbiologie im All bekannt. An Fröschen, Salamandern, Schnecken und wirbellosen Tieren wurde zwar schon geforscht, an menschlichem Sperma aber noch nicht. Dieser Frage geht die NASA jetzt mit ihrer Mission Micro-11 nach. Sie will untersuchen, wie sich menschliches Sperma in der Schwerelosigkeit verhält.

Säugetiere, also auch Menschen, pflanzen sich fort, wenn eine Eizelle von Sperma befruchtet wird. Bevor das aber passieren kann, muss das Sperma aktiviert werden und sich immer schneller und schneller bewegen. Bei bisherigen Experimenten im Weltall mit Sperma von Seeigeln und Bullen zeigte sich, dass zwar die Aktivierung der Spermien schneller von statten geht, die Bewegung danach aber langsamer wird oder sogar zum Stillstand kommt - sehr schlechte Voraussetzungen für potenziellen "Weltraumnachwuchs".

Spermaproben für die Micro-11 Mission kommen im Kennedy Space Center der NASA in Floriada an. Die Wissenschaftler bereiten sie für ihre Reise zur ISS vor. Bildrechte: NASA Um herauszufinden, ob sich menschliches Sperma ähnlich verhält, schicken die Wissenschaftler des Micro-11 Projektes gefrorene Proben zur ISS. Dort wird das Sperma durch Chemikalien aktiviert. Per Video werden die Forscher überwachen, wie gut sich die Spermien bewegen. Anschließend werden die Proben zurück zur Erde geschickt und untersucht, ob die Spermien alle Schritte durchlaufen haben, die für eine Befruchtung nötig wären.



Bisher ist noch nichts darüber bekannt, wie sich Langzeitaufenthalte im All auf die reproduktive Gesundheit der Menschen auswirken.



Micro-11 soll diese Wissenslücke schließen - auch um gegebenenfalls Maßnahmen zu entwickeln, falls eine normale menschliche Fortpflanzung im All gar nicht möglich ist.

Macht's wie die Delfine

Abgesehen von der biologischen Voraussetzung, neues Leben ins Weltall zu setzen, wäre da aber auch noch eine technische zu erfüllen. Sex im All könnte nämlich ziemlich umständlich sein, weil die Körper aufgrund der Schwerelosigkeit immer auseinanderdriften würden.



Ex-Astronaut Ulrich Hans Walter hat eine Antwort auf dieses Problem. Er war 1993 einer von zwei deutschen Astronauten bei der STS-55 Mission auf der Raumfähre Columbia. In einem Interview im NDR Fernsehen verriet er, dass es die Menschen beim Sex im All wie die Delfine im Wasser halten müssten. Bei Delfin-Sex hindert oft ein dritter Artgenosse die beiden anderen am Auseinanderdriften.

Auch die Italienerin Vanna Bonta machte sich Gedanken über Intimität im Weltall, nachdem sie 2004 auf einem Parabelflug Bekanntschaft mit der Schwerelosigkeit gemacht hat. Sie designte einen Raumanzug für zwei Personen namens "2Suit".

Generell wirft das Gebiet eine Menge Fragen auf: Zwar haben Weltraummediziner mit Sicherheit schon etliche medizinische und biologische Faktoren untersucht, die auf Langzeitmissionen zu berücksichtigen sind. Aber beim Thema Sex halten sie sich alle bedeckt. Offiziell hat sich die Frage noch nicht gestellt. Relevant wird sie in Zukunft aber dennoch werden.