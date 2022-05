Primatenforschung Sex ist wichtiger als Männerfreundschaft

Dabei können Männerbande durchaus auch von Vorteil sein. Die Freunde können sich gegenseitig beim Aufstieg in der Rangordnung unterstützen und ihre Weibchen gemeinsam besser vor Nebenbuhlern beschützen. Ob Guinea-Paviane das genauso sehen, wollten Wissenschaftler des Deutschen Primatenzentrums (DPZ) – Leibniz-Institut für Primatenforschung herausfinden und haben deshalb vier Jahre lang diese Affenart in freier Wildbahn an der DPZ-Feldstation Simenti im Senegal beobachtet. Sie haben sich auch gefragt, ob Männchen mit vielen Freunden sogar attraktiver für die Weibchen sind, weil sie so die Gruppe besser vor Feinden beschützen können.

Liebe macht auch den Pavian blind

All diese Vorteile "vergessen" männliche Guinea-Paviane offensichtlich, sobald sie ein Weibchen erobert haben. Dann ist sie die Nummer eins und die Freunde spielen die zweite Geige. Erstautorin der Studie und Verhaltensforscherin Federica Dal Pesco nennt das: Investition in soziale Beziehungen reduzieren, um den Fortpflanzungserfolg zu maximieren – also der Arterhaltung dienen. Aber das Leben in den Cliquen und Gangs muss dennoch funktionieren. Die Wissenschaftler beschreiben die Primaten als tolerante Gesellschaft mit mehreren Ebenen. Es gibt keine strenge Hierarchie. Nur einige Männchen sind sexuell aktiv und scharen ein bis sechs Weibchen um sich, auf freiwilliger Basis. Die Weibchen suchen sich ihren Partner ohne Druck und bleiben von mehreren Wochen bis zu mehreren Jahren treu.

Unter Männern: Fellpflege bei den Guinea-Pavianen. Bildrechte: DPZ

Machen Männerfreundschaften Pavian-Singles sexy?