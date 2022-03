Aber es geht vielleicht auch anders: Die neueste "Pille für den Mann" kommt ganz ohne Hormone aus. Forschende der University of Minnesota stellten auf der Frühjahrestagung der American Chemical Society eine Pille vor, die Schwangerschaften ohne offensichtliche Nebenwirkungen verhindert – zumindest bei Mäusen – an Menschen soll das Produkt erst ab Mitte des Jahres getestet werden. Die Pille soll die Spermienbildung unterdrücken, indem sie ein Protein in den menschlichen Zellen blockiert. Dieses Protein namens Retinsäurerezeptor Alpha bindet Retinsäure, eine Form von Vitamin A, in den Zellen. Es spielt eine wichtige Rolle beim Zellwachstum, der Embryonalentwicklung und der Zelldifferenzierung – letztere umfasst auch die Spermienbildung.