Zwölf Männer und zwölf Frauen schauten sich im "Research Laboratory on Human Sexuality", kurz SexLab, an der Universität Porto in zufälliger Reihenfolge verschiedene zehnminütige Filmclips an: eine Natur-Reisedokumentation, einen Horrorfilm, ein Fußballspiel und einen Erotikfilm. Währenddessen analysierte ein Team vom Mainzer Max-Planck-Institut für Chemie den Atem der Versuchspersonen kontinuierlich auf über einhundert flüchtige organische Verbindungen. Gleichzeitig maßen Forscher des SexLab die sexuelle Erregung der Testpersonen, indem sie etwa einen Temperaturanstieg an den Genitalien ermittelten. Neben diesem untrüglichen Zeichen gehen auch ein erhöhter Puls und geweitete Pupillen mit sexueller Erregung einher.

Studie zur sexuellen Erregung: Schematische Darstellung des Versuchsaufbaus Bildrechte: Max-Planck-Institut für Chemie