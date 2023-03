Im Gegenteil. Der Bericht listet Beispiele aus über 40 Ländern in allen Regionen der Welt auf, in denen Hunderte von Marken und alle Arten von abgefülltem Wasser verunreinigt sind. Die Qualität und die mineralische Zusammensetzung von abgefülltem Wasser könne innerhalb derselben Marke in verschiedenen Ländern stark variieren. "Dieser Bericht ist ein starker Beweis gegen die irreführende Vorstellung, dass abgefülltes Wasser eine zweifelsfrei sichere Trinkwasserquelle ist", sagt UNU-INWEH-Forscher und Hauptautor Zeineb Bouhlel.