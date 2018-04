Wenn heute von schnellem Internet die Rede ist, dann heißt der nächste Satz meist: Hier muss Glasfaser verlegt werden. Doch das ist nicht überall in Deutschland die sinnvolle Lösung, so Feldmann. Denn Verlegen heißt eben immer Graben und das braucht Zeit. Stattdessen könnte gerade in den strukturschwachen Regionen das bestehende Kupfernetz genutzt werden, um Kosten für Kunden und Anbieter zu sparen. Letztere stehen am Ende auch für die Expertin in der Pflicht: "Wir müssen sehen, dass die kommerziellen Anbieter sich nicht nur auf die Orte konzentrieren, an denen es profitabel ist, sondern auch die anderen mit quersubventionieren, sodass jeder die Möglichkeit hat, ins Netz zu kommen.“ Das umzusetzen, so Feldmann, ist Aufgabe der Politik.