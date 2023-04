Die Forschenden errechneten zudem, dass in den 28 Jahren insgesamt 7.560 Milliarden Tonnen Eis rund um die Pole verloren gegangen sind - so viel wie ein Eiswürfel mit der Kantenlänge von 20 Kilometern. Allein im Rekordjahr 2019 schmolzen 612 Milliarden Tonnen Eis. In Grönland waren es in dem Jahr bedingt durch eine arktische Hitzewelle 444 Milliarden Tonnen, in der Antarktis 168 Milliarden Tonnen, vor allem im Westen und auf der Antarktischen Halbinsel.