Monddünen 1. Platz in der Kategorie "Himmelsansichten"

Die schwelende Mondsichel schwebt in einer ozeanblauen Atmosphäre über stillen, glühenden Sanddünen, und das Rot des Sonnenuntergangs ist in der blauen Dämmerung verblasst. Der Fotograf wanderte tief in die Dünen und fand schließlich den Vordergrund, den er sich für diese Aufnahme vorgestellt hatte. Nachdem er alles zusammengefügt hatte, schaute er nach oben, und dort hing ein leuchtender Splitter einer Mondsichel, der sein dunkles, aber sichtbares Gesicht umriss. Diese HDR-Perspektiven-Mischung besteht aus vier Bildern, die alle an diesem Abend mit demselben 70-200-mm-Objektiv und vom selben Stativstandort aus aufgenommen wurden. Die Bilder wurden in Photoshop kombiniert, und zusammen geben sie die erhabene Szene wieder, die der Fotograf an diesem Abend erlebt hat. Bildrechte: Jeffrey Lovelace (USA)