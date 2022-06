"Bitte (energisch) wenden": so nennt sich diese Talkrunde, ein Faktencheck rund um erneuerbare Energien. Dass die Energiewende unumgänglich ist, darüber sind sich die Gelehrten einig. Wie wir sie erreichen, bleibt heftig umstritten. Es ist also Zeit für einen wissenschaftlichen Faktencheck: Wie groß ist der Energiebedarf aktuell in Deutschland? Welchen Anteil decken erneuerbare Energien? Und sollten wir uns auf Sonne, Wasser oder Wind konzentrieren? Professor und Astrophysiker Harald Lesch liefert eine wissenschaftlich fundierte Grundlage für künftige Diskussionen.

Fritz Habekuß Bildrechte: Silbersalzfestival/ Markus Tedeskino

Rechte für die Natur als menschliche Überlebensstrategie? Willkommen zu einer globalen Umschau. Was haben der Ganges, die Nordsee und der Whanganui River gemein? Ihnen wurden oder sollen einklagbare Rechte zugesprochen werden. Wir erkennen an, dass eine Aktiengesellschaft als Person vor Gericht zieht. Die Natur kann das (noch) nicht. Der Ansatz, die Natur als Subjekt zu sehen, könnte zu einem Umdenken führen, von dem nicht nur nachfolgende Generationen profitieren. Weltweit verfolgen Akteur*innen diesen Ansatz mit dem Ziel, ein ausgewogeneres Verhältnis zwischen Mensch und Natur und ein nachhaltigeres Ökosystemmanagement zu fördern. Die Diskussion stellt Initiativen und Forschungsperspektiven vor. In Kooperation mit Dr. Ilkhom Soliev, Dr. Stefan Knauß (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, iDiv) und Julia Schünzel Shrishtee Bajpai, Researcher-Activist, KALPAVRIKSH I Prof. Dr. Jérémie Gilbert, Human Rights Law, University of Roehampton, Centre for Equality, Justice and Social Change I Dr. Rachel Killean, Human Rights Centre, School of Law, Queen‘s University Belfast I Dr. Carolijn Terwindt, Lawyer, Embassy of the North Sea I Moderation: Fritz Habekuß, Journalist, Die Zeit. Das Gespräch findet auf Englisch statt.