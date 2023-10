Turbulent und lebhaft kann auch ganz schön entspannend sein – das ist zumindest die Idee hinter der Lichtinstallation "Pulse", die während des Silbersalz-Festivals 2023 dem starren Baukörper der Halleschen Marktkirche Leben einhauchen soll. Um zu erahnen, was Besuchende in der nächtlichen Stadtmitte erwartet, lohnt ein Blick auf das bisherige Schaffen von Filip Roca, Visual und New Media Artist aus Barcelona.