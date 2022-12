Um 2015 tauchen erste Beiträge auf, 2017 koppeln Umweltschutzverbände ihre Kritik an der Böllerei an Zahlen aus dem Umweltbundesamt. 4.000 bis 5.000 Tonnen Feinstaub würden bundesweit pro Jahr durch Feuerwerke emittiert, das sei etwa so viel, wie in zwei Monaten vom gesamten Verkehrssektor ausgestoßen würde.

Durch die Änderung mit der neuen Berechnungsmethodik haben sich diese Zahlen etwa halbiert. Das heißt, wir haben mal ausgenommen die Jahre, in denen Corona-bedingt das Feuerwerk verboten war, so um die 2.050 Tonnen pro Jahr, die durch Feuerwerk freigesetzt werden, davon in etwa 75 Prozent In der Silvesternacht.

Die wirklich gemessene Konzentration von Feinstaub in der Luft allerdings bleibt in der Silvesternacht um die tausend Mikrogramm pro Kubikmeter in der Spitze in Ballungsräumen und Städten. Im Durchschnitt eines Jahres sind es um 15 bis 18 Mikrogramm pro Kubikmeter. Selbst für Ute Dauert vom Umweltbundesamt ist das Feinstaub-Argument allein aber nicht entscheidend. Da machen ihr Landwirtschaft, Verkehr und die rasant steigende Holzfeuerung mehr Sorgen. Aber neben der Emission des so extrem gesundheitsgefährdenden Feinstaubes wirken ja noch mehr Faktoren auf die Umwelt: Der Lärm verschreckt und schädigt Tiere, Plastikmüll landet in den Flüssen und überhaupt werde durch Feuerwerke viel, viel Müll in die Land- und Stadtschaft eigetragen. Die Hersteller reagieren inzwischen, ersetzen Plastik durch Kompostierbares oder bieten "Leisefeuerwerke" an. Große Effekte ohne Knall verspricht Böllern mit gutem Gewissen.