Herzschäden auch nach milderen COVID-19-Verläufen

Sars-CoV-2 schädigt das Herz weitaus häufiger, als bislang angenommen - selbst bei jüngeren Patienten ohne Vorerkrankung, bei denen die Infektion mit nur leichten Symptomen einherging. Die Folgen: Herzmuskelentzündung, Nekrose der Herzzellen, Herzrhythmusstörungen, akute oder andauernde Herzmuskelschwäche oder ein kardiogener Schock. Der US-amerikanische Kardiologe Eric Topol hat jetzt eine Zusammenfassung von wissenschaftlichen Erkenntnissen zu diesen Covid-19-Folgen am Herzen im Fachmagazin Science veröffentlicht:

Warum SARS-CoV-2 dem Herzen schadet

Das Virus kann besonders leicht in die Herzzellen und in die Zellen an den anliegenden Gefäßinnenwänden eindringen. Bei der Obduktion verstorbener Patienten konnten die Mediziner dort eine hohe Anzahl an Erregern nachweisen. Im Rahmen einer Studie an 100 Patienten, die von Covid-19 genesen waren, wurden durch Magnetresonanztomographie (MRT) oder Echokardiographie des Herzens bei 78 Patienten Herzanomalien diagnostiziert, davon 60 mit andauernder Herzmuskelentzündung. Knapp drei Viertel der Teilnehmer hatte nie oder nur schwache Covid-19-Symptome gezeigt. Eine weitere Untersuchung an mehr als 1.200 Patienten zeigte ähnliche Ergebnisse. Auch hier waren ca. 40 Porzent frei von Symptomen gewesen.

Noch lässt sich nicht eindeutig erklären, warum das Virus bei manche Patienten schwere Folgen am Herzen verursacht und bei anderen nicht, zieht Topol in seinem Science-Artikel Bilanz. Dazu sind weitere Untersuchungen erforderlich.

Postvirales Syndrom auch nach leichter Erkrankung

Britische Mediziner schätzen, dass zehn Prozent der an Covid-19 Erkrankten unter lang anhaltenden Beschwerden leiden. Auch das Journal of American Medicin Association (JAMA) veröffentlichte eine Studie an 143 italienischen Patienten, von denen sich 125 auch zwei Monate nach ihren ersten Covid-19-Symptomen noch immer krank fühlten. Die meisten von ihnen (80 Prozent) hatten während ihrer akuten Krankheitsphase keine künstliche Beatmung gebraucht.

Studien und Erhebungen weltweit kommen zu dem Schluss: So wie der ganze Körper von akutem Covid-19 betroffen sein kann, so zeigen sich auch Post-Covid-Syndrome vielseitig durch Müdigkeit, Atemnot, Gelenkschmerzen, Brustschmerzen, Schweißausbrüche, Magen-Darm-Probleme. Inwischen tauschen sich mehr als 14.000 Betroffene in einem Instagramm-Gruppenchat über ihr Befinden aus.

Folgen für das Nervensystem