Aber warum kommen uns die fliegenden Mitesser so nah und warum umschwirren sie uns so hektisch? Das hat einen einfachen Grund, wie der Hallenser Wissenschaftler erklärt:

Wäre die Wespe allein auf ihre Augen angewiesen, hätte sie wohl schlechte Karten. Ihr Gruchssinn ist weit besser ausgeprägt und wenn sie irgendwo eine Futterquelle wie Weintrauben entdeckt, folgen ihr andere nach. Denn fliegt sie in ihr Nest, riechen die Artgenossen, dass sie von einer süßen Quelle zurückgekehrt ist. Nabu-Expertin Orlow rät, Lebensmittel mit Glas abzudecken, denn so kann die Wespe das Abgedeckte nicht mehr riechen.



Hat die Wespe einmal eine Futterquelle gefunden, kommt sie immer wieder: Im Wespennest wartet jetzt im August der Nachwuchs auf Nahrung. Wer auf Nummer sicher gehen will, isst zurzeit einfach in geschlossenen Räumen, hält geduldig das unstete Schwirren aus, wenn die Wespen am Tisch betteln - oder stellt ihnen einfach ein unwiderstehliches Essensangebot auf einem "eigenen" Teller abseits des Esstisches hin.