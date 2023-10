Sobald die Frequenz den Unbedenklichkeitskorridor verlässt, muss gegengesteuert werden. Jetzt und in Zukunft auch verstärkt mithilfe von virtuellen Kraftwerken. Verantwortlich für Überwachung und Einhaltung der Frequenz sind aber die großen Übertragungsnetzbetreiber, in Deutschland gibt es vier davon. Bei Frequenzschwankungen im Verbundnetz wird sofort festgestellt, wo gerade zu viel oder zu wenig Strom in den Leitungen ist. Der jeweils zuständige Betreiber muss dann schnell reagieren. Im gesamten Osten Deutschlands ist das zum Beispiel "50Hertz", ein Übertragungsnetzbetreiber, der seinen Namen von der Frequenz im Verbundnetz abgeleitet hat. Kontrollzentrum des Übertragungsnetzbetreibers 50Hertz. Von hier aus wird das Übertragungsnetz rund um die Uhr überwacht und das Gesamtsystem im Gleichgewicht gehalten. Bildrechte: 50Hertz

Felix Vorwerk ist Referent für Energiewirtschaft bei 50Hertz. Er sagt, virtuelle Kraftwerke, also koordiniert eingesetzte dezentrale Anlagen, seien bereits in vielen Prozessen und Märkten etabliert. "Die Vor- und Nachteile stimmen mit denen jedes Dezentralisierungsprozesses überein", sagt Vorwerk und meint damit vor allem den Vorteil, dass es bei vielen gebündelten Batterien nicht so schlimm ist, wenn mal eine ausfällt, als wenn in einem Großkraftwerk ein Fehler passiert. Nachteil sei aber der deutlich höhere Aufwand bei Optimierung und Koordination, was wiederum deutlich mehr Digitalisierung erfordere, so Vorwerk.

Primäre (und sekundäre und tertiäre) Regelleistungen

Wichtigstes und schnellstes Instrument der Gegensteuerung, wenn die Frequenz zu hoch oder zu niedrig ist, sind die sogenannten Regelreserven oder Regelleistungen. Das sind kurzfristige Reserven, die von Stromanbietern – mittlerweile auch von virtuellen Kraftwerken – für genau diesen Zweck vorgehalten und auf Auktionen angeboten werden. "Der europäisch festgelegte Gesamtbedarf an Primärregelleistung wird dabei auf die Verbundnetz-Länder aufgeteilt und in diesen durch die günstigsten Anbieter gedeckt", erklärt Felix Vorwerk. Das heißt, wenn ein virtuelles Kraftwerk seinen Strom günstig genug angeboten hat, dann wird er im Rahmen der Regelleistungen auch abgerufen und bezahlt.

Regelleistungen Regelleistungen werden je nachdem, wie schnell und wie lange sie zur Verfügung stehen müssen, in primäre, sekundäre und tertiäre unterschieden.



Die primären müssen beispielsweise schon innerhalb von 30 Sekunden vollständig aktiviert sein und einen Zeitraum von bis zu 15 Minuten abdecken.



Sekundäre und tertiäre (auch Minutenreserve genannt) haben dann mehr Zeit zum Aktivieren, müssen dafür aber auch länger durchhalten.