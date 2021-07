Tatsächlich reagierten die Rezeptoren für Herzhaftes bei den Nektarspezialisten in den Experimenten auch auf Süßes. Das deutet daraufhin, dass sie einen süßen Sinn haben und dafür – wie die Kolibris – ihre herzhaften Rezeptoren nutzen. Dieser Sinn muss sich sehr früh entwickelt haben, nämlich noch bevor die Vögel aus Australien auswanderten und sich auf der ganzen Erde verbreiteten. "Wir waren von diesem Ergebnis sehr überrascht. Der süße Geschmacksinn entstand demzufolge sehr früh innerhalb der Singvögel und blieb auch in Arten erhalten, die nicht primär auf zuckerhaltige Nahrung angewiesen sind", so Maude Baldwin.