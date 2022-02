Das Matterhorn schwankt. Der Berg hat eine Schwingungsfrequenz von 0.42 Hz. Der Berg schwingt an der Spitze sogar 14 mal stärker als am Fuß des Berges. Das hat ein Forschungsteam um Dr. Samuel Weber vom WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) herausgefunden.

Im Matterhorn-Skigebiet merkt man es nicht, weder beim Skifahren, noch beim Rodeln, beim Schneewandern oder einfach beim Blick auf zum Matterhorn-Gipfel. Aber es passiert trotzdem: Das Matterhorn schwankt. Es hat eine Schwingungsfrequenz von 0.42 Hz. Und zwar an der Bergspitze 14 mal stärker als am Fuß des Berges. Das hat ein Forschungsteam um Dr. Samuel Weber vom WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) herausgefunden.

Dazu hatten die Forschenden im Juli 2019 an verschiedenen Stellen des Berges Messstationen und Messgeräte installiert: am Fuß des knapp 4.500 Meter hohen Matterhonrs, am Gipfel und an einer Schützhütte auf dem Hörnligrat. An jeder Station wurde dabei erst eine kleine Grube ausgehoben, wobei loser Mutterboden und Steine entfernt wurden. Danach wurden die Sensoren mit einem Stativ, das fest in den Boden gedrückt wurde, nivelliert und ausgerichtet.