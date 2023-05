Die Studie wurde am 25. April 2023 unter dem Titel "Full continuum approach for simulating plume-surface interaction in planetary landings" (engl. Vollständiger Kontinuumsansatz für die Simulation der Wechselwirkung zwischen Schreif und Oberfläche bei der Landung auf einem Planeten) im Fachmagazin Physics of Fluids veröffentlicht.