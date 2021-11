Anhand solcher Daten lassen sich potentielle Konflikt- und Schutzzonen identifizieren, damit sich Mensch und Tier nicht, kaum oder weniger in die Quere kommen. Anhand der Bewegungslandkarten wurde beispielsweise in einem Schutzgebiet in den Abruzzen errechnet, dass Bären zum Beispiel Wege wählen, die sie wenig Energie kosten, selbst wenn sie dadurch durch menschliche Siedlungen tapsen müssen. Aber es lässt sich auch überprüfen, ob Landschaftselemente noch so miteinander vernetzt sind, dass sich bestimmte Arten in einem Gebiet geschützt bewegen können. Die Software lässt sich dem Entwicklungsteam zufolge auf verschiedenste Tierarten anpassen.

Also ein praktisches Werkzeug zum Beispiel für alle, die sich mit Wildtiermanagement beschäftigen, ohne dass Tiere mit Funksendern ausgestattet und über lange Zeit begleitet werden müssen. (Wobei in manchen Gegenden die Funksender gar keine Daten liefern und so nur unvollständige Bewegungsprofile erstellt werden können.) Die Software hilft dabei, zu verstehen, wo und warum Tiere welche Bewegungsrouten nutzen. Professor Fritz Vollrath vom Department Zoologie an der Universität Oxford und Senior-Autor der Studie hofft, dass solche "Energielandkarten" mehr Wissen über das Verhalten einzelner Arten in einzelnen Lebensräumen zutage fördern, was wiederum dem Naturschutz und der Wiederansiedlung von Wildtieren zugutekommt. Wildtiere spielen für das Ökosystem und die Artenvielfalt eine wichtige Rolle.