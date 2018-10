Später wird die Rettungsrakete abgesprengt. Dann wird im Notfall erst das Raumschiff und dann die Landekapsel abgetrennt. So geschah es zum Beispiel beim Start der Sojus 18-1 am 5. April 1975. Damals gab es Probleme beim Zünden der dritten Stufe, wodurch die Rakete rund fünf Minuten nach dem Start in 192 Kilometer Höhe in Schräglage geriet. Die Nottrennung klappte. Durch die Abtrennung und die Geschwindigkeit aus der Schräglage in Richtung Erde soll die Besatzung allerdings Beschleunigungskräften von über 20 g ausgesetzt worden sein.

So funktioniert die Rettungsrakete auf dem Startplatz. Bildrechte: NASA/Heritage