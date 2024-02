Einer neuen Studie zufolge, die in Fachzeitschrift Nature Sustainability veröffentlicht wurde, wird bei dem Tausch von Kochern der positive Effekt aufs Klima im Schnitt um tausend Prozent zu hoch eingeschätzt. Die effizienten Kocher sparen also nur ein Zehntel der Menge des CO2 ein, für das Zertifikate verkauft werden. In den Berechnungen werde oft überschätzt, wie häufig die Öfen genutzt werden, so die Studie. Außerdem gingen die Kompensationsprojekte von viel höheren positiven Effekten auf lokale Wälder aus. "Projekte mit effizienten Kochern haben ein hohes Potenzial aufgrund ihrer sozialen und ökologischen Co-Benefits", meint Benja Faecks von der Nichtregierungsorganisation Carbon Market Watch. "Aber sie haben ein massives Problem mit Überschätzung von Klimaeffekten".

Gold Standard und Verra, zwei Unternehmen die CO2 -Zertifikate verifizieren, stellen die Ergebnisse der Studie infrage. Im September 2023 hatten schon verschiedene Akteure des Kohlenstoffmarktes ihre Zweifel insbesondere an der Finanzierung der Studie in einem offenen Brief vorgetragen. Lambert Schneider vom Öko-Institut hält die Ergebnisse grundsätzlich für vertrauenswürdig. Man könne darüber diskutieren, um welchen Faktor zu hoch die CO2 -Einsparungen seien, aber es sei sicher, dass sie nicht so viel Kohlenstoff sparten, wie von vielen Anbietern angenommen. "Wir müssen davon wegkommen anzunehmen, dass man mit Kompensationszahlungen eine exakte Menge an CO2 einsparen können", meint er. Benja Faecks sieht das ähnlich. Ihrer Meinung nach sollte das Konzept von "Klimaneutralität" ganz aufgegeben werden und Unternehmen sollten stattdessen über "Beiträge zum Klimaschutz" sprechen.