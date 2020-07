Ziel: Vorhersage des Weltraumwetters

Solche Sonneneruptionen tragen schließlich zu den Sonnenwinden und damit zum Phänomen des sogenannten Weltraumwetters bei. Gelegentlich treffen größere Stürme von Partikeln die Erdatmosphäre. Während das in früheren Zeiten ohne große Folgen blieb, zeigte bereits das Carrington-Ereignis 1859 erstmals, was heute droht: Damals traf ein extrem starker Sonnensturm die Erde und setzte Teile des Telegrafensystems in Brand. Leitungen sprühten Funken. Heute könnte ein solcher Sonnenwind weite Teile der Stromversorgung lahmlegen, Satelliten beschädigen und für einen Ausfall von Telekommunikations- und Navigationssystemen sorgen.

Allerdings können die Systeme geschützt werden, wenn sie rechtzeitig vor dem Eintreffen eines Sonnensturms heruntergefahren werden. Wenn die Wissenschaftler besser verstehen, wie sich das Magnetfeld und die Atmosphäre der Sonne verändern, können sie eher berechnen, wann bestimmte Ereignisse eintreten. "Wir können das Weltraumwetter nicht verändern, aber wir hoffen, es vorhersagen zu können", sagt Sami Solanki vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen. Er ist wissenschaftlicher Leiter für die Polarimetrische und Helioseismische Kamera, ein weiteres von insgesamt zehn Instrumenten an Bord. Es dient vor allem der Erforschung des Magnetfelds der Sonne und soll Hinweise liefern, wie der ungefähr elf Jahre dauernde Zyklus aus aktiven und ruhigen Phasen der Sonne genau angetrieben wird.

Neun Bilder, aufgenommen mit den verschiedenen wissenschaftlichen instrumenten an Bord des SOlar Orbiters. Die Obere Reihe zeigt aufnamen der Extremen Ultraviolett Kamera. Die mittlere Reihe zeigt Details zum Magnetfeld. Unten links ist eine Aufnahme zu sehen, die die Rotation der Sonne illustriert. Blau ist die Seite, die sich zum Betrachter dreht, rot die Seite, die sich entfernt. Bildrechte: Team/ESA & NASA

Solar Orbiter soll erstmals Pole der Sonne beobachten

Aktuell befindet sich der Solar Orbiter noch in der Vorbereitungsphase der eigentlichen Mission. In den kommenden Jahren soll er zwei Mal die Venus und einmal die Erde passieren. Dabei wird die Sonde die Schwerkraft der Planeten nutzen, um sich in ihre Zielumlaufbahn um die Sonne zu bringen. Die soll sie unter anderem über die Polarregionen unseres Sterns führen, also die Angelpunkte der Achse, um die sich die Sonne dreht. Das Besondere: Weil sich alle Planeten in einer Bahnebene um den Äquator der Sonne bewegen, haben wir die Pole noch nie gesehen.

Zudem kann der Solar-Orbiter Wellenlängen des Lichts erfassen, die den Erdboden nie erreichen, weil sie von unserer Atmosphäre absorbiert werden. Derzeit befindet sich die Sonne in einer ruhigen Phase. Aber die Forscher erwarten, dass die Sonnenaktivität stark zunimmt und dann im Jahr 2022 deutlich zu beobachten ist, wenn der Solar Orbiter seine wissenschaftliche Zielumlaufbahn erreicht.

Goldene Jahre der Sonnenforschung