Es eröffnet die Idee eines Herstellungsprozesses, bei dem an einem Ende eine Solartinte hinzugefügt wird und am anderen eine Solarzelle entsteht.

Die Entwicklung ist vielversprechend: Wenn sich voll funktionsfähige Perowskit-Solarzellen schnell produzieren lassen, wird die Massenfertigung nicht nur einfacher, sondern auch wirtschaftlicher. Damit könnten die neuartigen Dünnschichtsolarzellen kommerziell erfolgreich werden, glauben die Forschenden. Die nächste Herausforderung sei nun, so Photovoltaik-Professor Trystan Watson, zu beweisen, dass die Solarmodule auch funktionieren. "Um dies zu erreichen, müssen wir anfangen, etwas herzustellen, das wirklich wie ein Solarpanel aussieht." Denn bisher hat das Team erst einmal 20 Meter des flexiblen Substrats gedruckt. Aus diesem Material sollen nun die Solarpanele gebaut und an Gebäuden installiert werden.

Während die Perowskit-Solarzellen noch erforscht werden, sind Folien aus sogenannten organischen Solarzellen bereits in der Serienproduktion: Unter anderem das Dresdner Unternehmen Heliatek produziert und entwickelt mittlerweile Solarfolien auf einer Fläche von 5.000 Quadratmetern. Unternehmenssprecher Stephan Kube zufolge befindet sich Heliatek derzeit in einer Anlaufphase, in der das Produktionsvolumen Schritt für Schritt erhöht werde. Parallel dazu würden die Folien und das Produktionsverfahren noch weiterentwickelt. Das sei komplex und nehme Zeit in Anspruch, so Kube.