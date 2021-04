In der neuen Studie, die das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung in der US-Stadt Fresno durchführte, stellten die Forschenden fest, dass die schlichte Nähe von Solarzellen dazu beiträgt, dass auch andere Menschen diese auf ihren Dächern installieren. Dieser Ansteckungseffekt ist sogar wichtiger als andere sozioökonomische und demografische Aspekte.

Man könnte meinen, dass andere Faktoren relevanter sind, zum Beispiel das Einkommen oder der Bildungshintergrund oder die Mund-zu-Mund-Propaganda innerhalb des gleichen sozialen Netzwerks wie etwa in einem Schulbezirk. Wir haben daher all diese verschiedenen Möglichkeiten miteinander verglichen, und das Ergebnis hat uns verblüfft. Es stellte sich heraus: Nein, die geografische Entfernung ist wirklich mit Abstand der wichtigste Faktor. Je mehr Solaranalagen es in einem engen Umkreis um mein Haus gibt, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich auch eine habe.

Dieser Effekt ist zwar in einkommensschwächeren Vierteln stärker ausgeprägt, doch die Forschenden halten ihn für allgemein gültig. Doch wie kann man das nachweisen? Dazu haben die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen Zensusdaten der einzelnen Bezirke und hochauflösende Satellitenbilder kombiniert, die alle Solarpanels in Fresno identifizieren konnten.

Für die Forschenden sind die Ergebnisse der Studie spannend, weil so gezielt Maßnahmen ergriffen werden könnten, um die Energieerzeugung aus klimaschädlichen fossilen Brennstoffen hin zum Einsatz von klimafreundlichen Solarzellen zu lenken. Das gezielte "Säen" von Solarpanels in Gegenden, in denen es bisher wenige gibt, könnte so ein Stadtviertel oder sogar ganze Regionen verändern. Für die Forschenden ist das eine wichtige und auch hoffnungsvolle Erkenntnis, denn schließlich, so Wissenschaftlerin Leonie Wenz, weist das Klimasystem eine ganze Reihe extrem gefährlicher Kipppunkte auf.