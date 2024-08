Es ist so banal wie hilfreich: Wenn es besonders heiß ist, muss man nicht noch mit dem Backofen für zusätzliche Wärme in der Wohnung sorgen. Wer also an heißen Tagen auf Kochen und Backen verzichtet, sorgt dafür, dass sich die Wohnung nicht unnötig aufheizt. Außerdem sind leichte Sommer-Salate auch für den hitzegeplagten Körper eine gute Sache. Wer doch Kochen will, sollte aber wenigstens die Türen in der Wohnung schließen, damit sich die zusätzliche Wärme nicht auch noch in andere Räume verteilt.