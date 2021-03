Mehr Grillpartys, aber auch mehr Dürren

Es mag ja zunächst verheißungsvoll klingen: Längere Sommer bedeuten mehr Gelegenheiten zum Baden in Seen und im Meer, mehr Gelegenheiten für Grillpartys, ein mediterranes Lebensgefühl in Berlin, London, Boston und Wladiwostok. Doch die länger stabil warmen Temperaturen bringen auch häufigere Hitzewellen, Dürren, Stürme und Waldbrände. Zyklen in Landwirtschaft und Wäldern werden verschoben und tropische Mücken können sich in neue, nördlichere Lebensräume ausbreiten. Damit steigt dort die Gefahr von Krankheiten wie Gelbfieber, Dengue und Zika.

China sah die Verantwortung für die Reduktion der Klimaemissionen lange Zeit bei den frühen Industrieländern. Dort habe man mit der Verbrennung fossiler Brennstoffe den Aufbau einer modernen Wirtschaft geschafft. Dieses Recht habe das Reich der Mitte nun auch, argumentierten die Politiker der Volksrepublik auf internationalen Klimagipfeln. Insofern ist es bemerkenswert, wenn jetzt Forscher im offiziellen Auftrag der Zentralregierung feststellen, wie verheerend die Folgen der Erderwärmung auf für China werden.

Mehr extreme Hitzerereignisse im Sommer

Die Forscher Wang und Guang haben für ihre Studien Wetteraufzeichnungen von 1952 bis 2011 analysiert und verschiedene Klimaprojektionen bis 2100 durchgerechnet. Dabei konzentrierten sie sich auf die Regionen zwischen dem 30. und dem 60. Breitengrad auf der Nordhalbkugel, das entspricht bei uns der Region zwischen der nordafrikanischen Mittelmeerküste und dem Süden Schwedens. In Ostasien wird davon die nördliche Hälfte Chinas abgedeckt.

Bei ihrer Auswertung definierten sie Sommer als die Jahreszeiten, in der die Durchschnittstemperaturen im oberen Viertel des jährlichen Spektrums lagen. Winter wiederum fassten sie als die Perioden, in denen die Temperaturen in das untere Viertel sanken. Herbst und Frühling wurden als die jeweiligen Übergangszeiträume definiert.

Bildrechte: IMAGO

Dabei zeigte sich ein klarer Trend: Die Sommer verlängerten sich alle zehn Jahre im Schnitt um 4,2 Tage. Die Winter hingegen wurden 2,1 Tage kürzer, Frühling und Herbst verloren 1, beziehungsweise 1,1 Tage. Am extremsten zeigte sich diese Entwicklung in der Mittelmeerregion, am schwächsten war sie im Zentrum der USA ausgeprägt. Zugleich stiegen die Temperaturen am stärksten im Sommer, auch die Zahl der extremen Hitze-Ereignisse nahm in dieser Zeit am stärksten zu.

Wie geht es weiter?

Wie wird sich diese Entwicklung in Zukunft fortsetzen? Wang und Guang haben hierfür auf die gängigen Berechnungsmodelle CMIP 5 und 6 zurückgegriffen, die weltweit genutzt werden, um die Auswirkungen des Treibhauseffekts auf das Weltklima zu berechnen. Demnach kann die Länge des Sommers auf dem aktuellen Niveau stabilisiert werden, wenn es gelingt, neue Klimaemissionen bis zur Mitte des Jahrhunderts auf null zu reduzieren.

In knapp 80 Jahren könnte der Frühling schon im Januar beginnen