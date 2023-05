Unsere 150 Millionen Kilometer Abstand von der Sonne werden leider vermutlich nicht reichen. Wenn unser Fixstern sich in etwa fünf Milliarden Jahren zum hungrigen Roten Riesen aufbläht, wird er als ersten Gang den Merkur verspeisen, als zweiten Gang die Venus, wahrscheinlich als dritten Gang die Erde und vielleicht als Dessert noch den Mars. Dass die Erde schon vorher unbewohnbar gewesen sein wird, sei dahingestellt, aber so wird der endgültige Tod unseres Planeten wohl aussehen.

Astronomen durften so einen Vorgang nun zum ersten Mal vollständig beobachten, bei einem sterbenden Stern in der Milchstraße, etwa 13.000 Lichtjahre entfernt. Die Astronomen waren also im Prinzip live dabei, nur brauchte das Signal dieser durchgehenden "Fernseh"-Übertragung eben 13.000 Jahre bis zur Erde. Schneller geht's halt nicht, das Licht.