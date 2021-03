Mehr als 1.000 Jahre Sonnenaktivität haben MPS-Wissenschaftler aus Göttingen zusammen mit Kollegen der Eidgenössischen Technischen Hochschule, ETH, in Zürich sowie Experten aus England rekonstruiert. Wie geht denn sowas? Das beschreibt Professor Sami Solanki, Astronom und Direktor am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung, kurz MPS, in Göttingen.