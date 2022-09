Hohe UV-Strahlung führt schnell zu Sonnenbränden auf der Haut. Aber sie verringert auch die Zahl der Ansteckungen mit dem Coronavirus. Das ist Ergebnis einer neuen Studie von Forschenden aus Katar und Frankreich im Wissenschaftsjournal Plos One. Die Wissenschaftler haben Daten aus 196 Ländern ausgewertet, die über einen Zeitraum von 14 Monaten die Ausbreitung des Virus darstellen und außerdem die Einhaltung von Maßnahmen sowie Umweltfaktoren wie Temperatur, Luftfeuchte und eben UV-Strahlung einbezogen.

Bei der Auswertung mit mehreren statistischen Verfahren sahen die Forschenden einerseits, dass Impf- und Immunitätsraten, die Einhaltung von Coronaregeln sowie breite Teststrategien das Virus am deutlichsten eindämmen konnten. Doch wie schon von vielen Forschenden relativ früh in der Pandemie vermutet, hatten auch Umweltfaktoren einen Einfluss.

Die Daten bestätigen, was bereits Laborexperimente gezeigt haben: Coronaviren können durch UV-Licht abgetötet werden. Corona könnte langfristig immer mehr zu einem saisonalen Erreger werden, der vor allem in der dunklen Jahreszeit auftritt. Und der Einsatz von Geräten, die durchlaufende Luft mit UV-Licht sterilisieren, könnte eine sinnvolle Maßnahme in künftigen Coronawellen sein.