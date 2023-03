Weltraumwetter Sonnensturm, oh Sonnensturm: Was ist dran an der "Gefahr" aus dem All?

In Deutschland kann es derzeit zu vereinzelten Polarlichter-Erscheinungen kommen. Sonnenstürme sollen diese verursachen. Doch ein Sonnensturm kann auch elektronische Geräte lahmlegen – zumindest springen gerade viele Medienberichte auf den Sonnen-Zug auf. Aber was ist wirklich dran an der Gefahr aus dem Weltall? MDR WISSEN hat sich an Experten gewandt und eines vorab: Wir können Entwarnung geben.