Es geht um Stromversorgung durch Solarenergie. Da haben die Forscher der TU Braunschweig eine schöne Vision: Künftig könnten wir in Häusern mit bunten Fassaden leben, die den Strom, den wir verbrauchen, selbst generieren. Oder wir stellen unser E-Auto auf den Parkplatz in den Schatten und ein paar Stunden später ist es - trotz bewölktem Himmel - voll aufgeladen. Um das vielleicht eines Tages Wirklichkeit werden zu lassen, hat das Forscherteam um Prof. Peter Jomo Walla eine neue Kunststoff-Folie entwickelt, die mit Farbstoffen gespickt ist. Sie soll das Sonnenlicht großflächig einfangen und auf kleine Hochleistungssolarzellen lenken - und das deutlich effizienter als bisherige Solarenergie-Anlagen.

Ein Grundproblem der Solarenergie ist der sogenannte Wirkungsgrad. Der beschreibt das Verhältnis zwischen der eingesetzten Energie und der Nutzenergie und damit die Effizienz. Am Beispiel Solarenergie wäre die eingesetzte Energie die Sonnenstrahlung und die Nutzenergie dann elektrisch - also der Strom. Laut Walla ist das Potential der derzeit üblichen Siliziumphotovoltaik-Anlagen mit einem Wirkungsgrad von 25 ausgereizt. Daher der neue Ansatz: Statt Silizium nutzen die Forscher andere Verbindungen z.B. Gallium oder Indium, welche teurer, aber auch effizienter sind. Dazu kommt dann ein großflächiges, günstiges und auch sehr effektives Lichtsammelsystem - die neue Kunststoff-Folie - und schon ist man bei einem Wirkungsgrad von bis zu 45 Prozent.

Die Natur war für uns schon so ein bisschen ein Vorbild. Auch in der Natur gibt es Lichtsammelkomplexe, die das Licht zunächst mal aufsammeln und dann per Energietransfer zu speziellen Pigmenten übertragen.

Eine farbstoffhaltige Kunststofffolie wird langgezogen. Dabei richten sich bestimmte Farbstoffmoleküle parallel zueinander aus und verbessern so die Fähigkeit der Folie, Licht aufzunehmen. Bildrechte: TU Braunschweig

Da aber in der Natur nicht immer die pralle Sonne direkt auf den Kollektor oder das Blatt scheint, kommt hier die bunte Kunststofffolie zum Einsatz. Sie wird von den Forschern in eine Richtung langgezogen und zwar so, dass sich die Farbteilchen in der Folie teilweise parallel zueinander ausrichten. Dadurch können sie einfallendes Licht viel besser aufnehmen und auch besser an eine Photovoltaik-Anlage weiterleiten. Das funktioniere tatsächlich ähnlich wie bei der Photosynthese von Pflanzen. Mit der neuen Folie haben die Forscher der TU Braunschweig bewiesen, dass das für den blau-grünen Spektralbereich funktioniert. Wenn einmal das gesamte Spektrum des Sonnenlichts abgedeckt werden könnte, wären die Anwendungsmöglichkeiten enorm, so Walla: