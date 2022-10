Der Mondschatten ist der Grund für eine Sonnenfinsternis. Jedoch wirft der Mond zwei Schatten auf die Erde. Der kleinere und kräftigere Schatten ist der Kernschatten. An den Orten, über den der Kernschatten hinweg schwebt, kann man drei Arten einer Sonnenfinsternis beobachten: die totale, die ringförmige und die hybride Sonnenfinsternis. Am 25. Oktober gibt es jedoch einen Unterschied. "Tatsächlich gibt es bei dieser Finsternis keinen Ort auf der Erde, an dem die Sonne total verfinstert wird", beschreibt Carolin Liefke vom Haus der Astronomie das Ereignis in diesem Herbst.