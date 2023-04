Australien haben Millionen investiert

Down under ist die Begeisterung groß. Ganz besonders in einem kleinen Dorf an der australischen Westküste bereitet man sich auf den Ansturm von Tausenden Schaulustigen vor. Grund dafür: nirgendwo wird die Sonnenfinsternis besser zu sehen sein als in der Gemeinde Exmouth mit ihren rund 2.000 Einwohnern. Die Regionalregierung des Bundesstaates Western Australia habe Millionen Dollar investiert, um den Besuchern aus aller Welt – darunter viele "Eclipse Chaser" (Sonnenfinsternis-Jäger) und Hobby-Astronomen – ein unvergessliches Erlebnis zu bieten, berichtete der Sender 9News am Dienstag.

So sei etwas außerhalb von Exmouth eine riesige Aussichtsplattform errichtet worden, die Tausenden Zuschauern Platz biete. "Die Regionalregierung hat viel Arbeit in die Organisation dieses Events gesteckt und über 20 Millionen australische Dollar (12,2 Millionen Euro) ausgegeben", sagte James Archibald von der Behörde Tourism Western Australia. In der Region hatte es zuletzt 1974 eine totale Sonnenfinsternis gegeben.

Das beschauliche Exmouth in Westaustralien ist bei Touristen auch für seine Sonnenuntergänge wie hier am Vlaming Head Leuchtturm bekannt. Bildrechte: IMAGO / imagebroker/giovannini

76 Sekunden Finsternis – hier live!