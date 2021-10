Roboter und Künstliche Intelligenz Roboter Robin hilft Kindern im Krankenhaus

Hauptinhalt

Der Alltag in einer Klinik ist für Kinder eine besondere Herausforderung: In fremder Umgebung müssen sie sich oft langwierigen und schmerzhaften Behandlungen unterziehen. Können die Eltern nicht so oft zu Besuch kommen, wie in Zeiten der Pandemie, fällt ihnen all das besonders schwer. Im UCLA Mattel Hospital in Los Angeles sorgt ein freundlicher Roboter dafür, dass die kleinen Patienten ihre Sorgen zumindest eine Zeit lang vergessen können.