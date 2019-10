Mit Hilfe braucht man auf der Erde etwa 45 Minuten um sich in so einen Anzug zu schälen, oben im All brauchen Astronauten gut eine Stunde, bis alle Einzelteile des Moduls, inklusive Stiefel, Handschuhe, Oberteil und Unterteil miteinander gekoppelt sind. Bislang lag bei den Space-Anzügen für draußen der Fokus oberhalb der Gürtellinie: Es musste ja nicht gelaufen, sondern mit den Händen gearbeitet werden, wenn Batterien ausgetauscht und Kabel neu angeschlossen werden mussten. Die neuen Anzüge sollen übrigens allen passen - Frauen wie Männern - die einzelnen Module sind je nach Einsatzort - Weltall oder Mond - austauschbar und bei den Torsos gibt es drei verschiedene Größen, an die die übrigen Stücke angeschlossen werden. Dann kann es nicht mehr passieren, dass ein Weltraumspaziergang ausfällt.