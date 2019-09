Nachdem Starship zu fremden Welten aufbricht und diese erreicht haben wird, ist eine senkrechte Landung geplant. Doch zunächst muss das Raumschiff nach seinem Eintritt in die Atmosphäre in einem 60-Grad-Winkel dem Boden entgegen fallen, bevor es sich in eine senkrechte Position begibt. Ein stählerner Hitzeschild schützt Starship während der Eintrittsphase in die Atmosphäre vor dem auseinanderbrechen.



Das ambitionierte Ziel vom SpaceX-Gründer ist es, die Menschheit zu einer interstellaren Spezies zu machen. Die Idee dahinter: Es verringere sich die Gefahr, dass der Mensch durch eine Katastrophe ausgelöscht wird – sei es durch einen Krieg, den Klimawandel oder einen Asteroiden aus dem All.