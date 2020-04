Zentrale Technologie sind sogenannte Single-Photon Avalanche Diods, kurz SPADs. Diese Sensoren können Lichtteilchen, also Photonen, einzeln messen. Die von den Forschern um Charbon entwickelten Sensoren sind extrem klein, können das in nie zuvor erreichter Geschwindigkeit, mit einem extrem niedrigen Stromverbrauch von weniger als einem Mikrowatt.

Diese Möglichkeiten sind etwa für Autonomes Fahren nötig, bei dem Fahrzeuge ständig auf präzise Umgebungsdaten angewiesen sind. Auch für virtuelle oder augmentierte Realitäten ist die Technik interessant - also in vollständig digital erzeugten Welten, oder wenn digitale und reale Bilder in Echtzeit übereinander gelegt werden. "Dank der hohen Auflösung und der Möglichkeit, räumliche Tiefe zu messen, könnte unsere neue Kamera Virtual Reality noch realistischer machen und Nutzer nahtloser mit Augmented Reality interagieren lassen", sagt Charbon. Die Sensoren könnten bereits bald in Massenproduktion gehen und auch in Smartphones integriert werden.