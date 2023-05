Wer später in Rente geht, lebt potentiell kürzer. Auf diese knappe Formel lässt sich das Ergebnis einer deutsch-spanischen Studie zusammenfassen, die untersucht hat, ob es zwischen Sterblichkeit und Renteneintrittsalter einen Zusammenhang gibt. Cristina Bellès-Obrero, Sergi Jiménez-Martìn und Han Ye von den Universitäten Mannheim und Barcelona weisen in ihrer Forschungsarbeit empirisch nach, dass ein späterer Renteneintritt die Sterblichkeit erhöht.

Wie das? Dazu muss man sich erst einmal folgendes anschauen: Auf der einen Seite prognostiziert zum Beispiel die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), dass bis 2050 doppelt so viele Rentenbezieher auf einen Arbeitnehmer kommen wie heute. Die Politik versucht deshalb Anreize dafür zu geben, dass die Menschen länger arbeiten. Aber hat das längere Arbeitsleben eigentlich Auswirkungen? Genau das hat das Forschungsteam untersucht und Sozialversicherungsdaten aus Spanien analysiert, anhand von Daten von vor und nach der Rentenreform 1967.

Das war das Jahr, in dem Spanien das Alter für den Vorruhestand angehoben hat: Wer vor dem 1. Januar 1967 eingezahlt hatte, durfte weiter mit 60 Jahren freiwillig in Rente gehen. Wer nach dem Stichtag erstmals in die Rentenkasse einzahlte, konnte erst mit 65 Jahren freiwillig eine Rente beantragen.