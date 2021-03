"Ihre Fragen – Unsere Antworten" - so lautet der Titel der neuen Veranstaltungsreihe der Universität Leipzig. Zum Auftakt haben sich am 11. März knapp 100 Menschen auf Zoom oder Youtube eingewählt, um Schulforscher Dr. Jürgen Ronthaler zuzuhören. Er startet das virtuelle Treffen mit einem Impulsvortrag zum Thema "Schulen und die digitalen Medien im Lockdown". Nach etwa 30 Minuten dürfen die Teilnehmenden im Chat ihre Fragen stellen.

Genau darum geht es auch, sagt Dr. Madlen Mammen von der Uni Leipzig, ins Gespräch kommen, statt den Wissenschaftler in seinem "Elfenbeinturm" abzubilden.

Sie haben die Möglichkeit, sie können ihre Fragen stellen, und Sie bekommen auch ihre Antworten und können miteinander diskutieren. Und deshalb war es unser Anliegen, dieses niederschwellige Format zu kreieren. Dr. Madlen Mammen, Uni Leipzig

Am Ende werden etwa zehn Fragen gestellt. Zum Beispiel dazu, welche Plattformen sich besonders gut für digitales Lernen eignen oder auch wie der Lehrplan darauf angepasst werden könnte. Man hat den Eindruck, dass vor allem Lehrkräfte und Personen aus dem Bildungsbereich bei dieser Veranstaltung dabei sind.

Welche Themen werden beantwortet?

Das dürfte bei den kommenden Veranstaltungen aber anders sein, denn jedes Mal steht ein neues Thema auf der Agenda. Beim nächsten Mal zum Beispiel ist es Stress und Wohlbefinden in der Corona-Pandemie.

Wir haben uns bei der Themenauswahl angeschaut: Was ist quasi gerade im Fokus? Was bestimmt die Agenda? Wo sind Lücken? Was sind Themen, die noch nicht beantwortet wurden und wo ist auch ein starker Alltagsbezug? Dr. Madlen Mammen, Uni Leipzig

Der Alltagsbezug war da entscheidend. Mit diesem Dialog-Format will die Uni Leipzig das Vertrauen in die Wissenschaft stärken. Hier finden Sie alle Angebote der Uni Leipzig im Überblick.

"Book a scientist" – Wissenschaftlerinnen direkt ausfragen

Auch andere Einrichtungen gehen diesen Weg. Die Leibniz-Gemeinschaft etwa veranstaltet eine Art Speeddating mit der Wissenschaft. Das Format heißt "book a scientist" und wer sich anmeldet, kann sich 25 Minuten lang mit einem Wissenschaftler oder einer Wissenschaftlerin unterhalten. Und das unter vier Augen und zu einem ganz bestimmten Thema. Von Hass im Netz über Fledermäuse bis hin zum Corona-Impfstoff – insgesamt stehen über 150 verschiedene Themen zur Auswahl.

Eines davon wird von Marie Burns angeboten. Sie ist Doktorandin am Deutschen Rheumaforschungszentrum (DRFZ) in Berlin deutschen Forschungszentrum in Berlin und forscht zu chronischen Entzündungen. Ihr geht es darum, Wissenschaft transparenter zu machen und zu zeigen: Was kann Forschung alles leisten, aber wo liegen vielleicht auch die Grenzen?

Wenn wir darüber offen sprechen, hoffe ich, dass am Ende auf beiden Seiten realistische Erwartungen entstehen, was Wissenschaft leisten kann und dass dadurch wieder ein bisschen mehr Vertrauen geschaffen wird. Marie Bruns, DRFZ Berlin

Sie hofft außerdem, dass Wissenschaft auch wieder als gesamtgesellschaftlicher Prozess wahrgenommen wird. Damit es nicht so wirkt, als würden wir in unseren Laboren irgendwas machen und nicht mit der Welt teilen wollen, was da passiert.

Aus den Fragen neue Perspektiven für die Wissenschaft gewinnen

Und davon profitieren auch die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen selbst. Marie Burns ist schon zum zweiten Mal bei "book a scientist" dabei und mit einigen Teilnehmenden vom letzten Mal steht sie auch heute noch in Kontakt. Da kommen der Wissenschaftlerin zufolge zum Teil ganz überraschende Fragen oder überraschende Ideen:

Da lerne ich auch selber unglaublich viel, weil Menschen mit einem ganz anderen Hintergrund und dadurch auch mit einer ganz anderen Perspektive dabei sind. Marie Bruns, DRFZ Berlin

Aber nicht nur sie, auch die Teilnehmer waren zufrieden, erzählt Burns.

Was mir vor allen Dingen wichtig war, was ich sehr schön fand, war, dass alle gesagt haben, sie haben wirklich gut verstanden, worum es ging. Sie fühlten sich ernst genommen, auf Augenhöhe behandelt. Marie Bruns, DRFZ Berlin

Die Gespräche hätten demnach für Laien auch gerne länger dauern oder häufiger stattfinden können. Das Interesse an Wissenschaft ist also da und der Wunsch nach einem Austausch auf Augenhöhe. Laut Marie Burns tut sich da gerade auch viel. An ihrem Institut arbeiten sie zum Beispiel daran, dass es zu jeder wissenschaftlichen Publikation auch eine verständliche Kurzfassung gibt. Sie hofft damit, noch mehr Menschen für die Wissenschaft begeistern zu können.