2. Platz Schutz des Planeten Jodie Rummer von der James Cook University in Australien lässt einen neugeborenen Schwarzspitzen-Riffhai in Französisch-Polynesien frei, nachdem sie ihn markiert und biometrische Daten gesammelt hat. An der Uni werden die Auswirkungen des Klimawandels auf die physiologische Leistung neugeborener Haie in tropischen Haikindergärten untersucht. Diese Lebensräume befinden sich in der Regel in flachen Gewässern und sind daher stark steigenden Temperaturen und niedrigeren Sauerstoffkonzentrationen ausgesetzt. Bildrechte: Victor Huertas