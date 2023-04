Die Entdeckungen bieten nach Angaben der Archäologen Einblicke in das religiöse Leben in der antiken Stadt Paestum. So wurde neben den Figuren und anderen dekorativen Elementen auch eine Steinplatte mit einer Art Rinne ausgegraben, in der während religiöser Riten Flüssigkeiten wie das Blut von geopferten Tieren aufgefangen werden konnten.



Paestum wurde um 600 vor Christus von den Griechen unter dem Namen Poseidonia gegründet und später von den Römern erobert. Die rund 100 Kilometer südöstlich von Neapel gelegene Ruinenstätte in der Provinz Salerno gehört zum Unesco-Weltkulturerbe und ist berühmt für ihre gut erhaltenen Tempel aus griechischer Zeit.