Giftmord im Eileiter Die fiesen Tricks der Spermien

Wir haben sie im Biologie-Unterricht gelernt: Die mendelschen Regeln zur Vererbung. Ein Mensch hat 23 Chromosomen-Paare – eine Hälfte von der Mutter, die andere vom Vater. Und jedes Gen darauf hat dieselbe Chance, vererbt zu werden. Doch das stimmt nicht ganz. Es gibt Ausnahmen von dieser Regel, sagt Professor Bernhard Herrmann, der Direktor der Abteilung für Entwicklungsgenetik am Max-Planck-Institut für molekulare Genetik in Berlin (MPIMG). Das ist auch bei Spermienzellen der Fall. Die stehen nämlich in harter Konkurrenz zueinander und sind offenbar ganz und gar nicht alle gleich: