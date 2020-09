Mildes Dornfinger Cheiracanthium mildei. Im Englischen heißen sie Gelbsack-Spinnen. Bildrechte: imago images/blickwinkel

Sie gehören zu den artenreichsten Tiergruppen der Welt, und trotzdem können viele sie nicht leiden, abgesehen von den Menschen, die sich der Spinnenforschung, der Arachnologie, widmen: Spinnen. Dr. Peter Jäger ist von Beruf Spinnenforscher. Im Dienste der Wissenschaft lässt er sich bisweilen von Spinnen beißen, zum Beispiel von Cheiracanthium Mildes oder Cheiracanthium Punctorium. Diese Dornfingerspinnen sorgen immer mal wieder für Schlagzeilen, wenn sie und Menschen sich in die Quere kommen. Deshalb gelten sie gemeinhin als "bissig", aber man sollte sich das mal genauer anschauen.

Bissige Spinnen? Eine Frage der Betrachtung

Dr. Peter Jäger Bildrechte: Senckenberg Institut Richtig ist: Die Spinnen sind wehrhaft. Mit ihrem ein- und ausklappbaren Dorn an ihren beiden Kieferklauen vorne am Kopf, den Cheliceren, können sie tatsächlich in die menschliche Haut eindringen und Gift injizieren. Das passiert aber höchst selten, sagt der Arachnologe Dr. Peter Jäger im Gespräch mit MDR Wissen und würde am liebsten gar nicht über Spinnenbisse reden. Oft würden die nämlich auch verwechselt mit Flohstichen oder denen von Gnitzen. Aber dann packt er doch noch aus. Der Biss der Mildes sei "tatsächlich delikat gewesen", erzählt Jäger im Gespräch mit MDR Wissen. Aber nicht, weil er so schmerzhaft war, sondern:

Weil man diese kleine Spinne so vorsichtig halten muss, dass sie an einer zarten Stelle durch die Haut beißen kann. Dann verspürte man so etwas wie ein Brennnesselbrennen. Das ging relativ schnell wieder, nach 15 Minuten war der ganze Spuk vorbei. Arachnologe Dr. Peter Jäger

Beim Ammen-Dornfinger, einem anderen Typus der Cheiracanthium-Spinnen, ist das anders, räumt Jäger ein:

Die kommen sehr wohl und gut durch unsere Haut. Da ist es tatsächlich so, dass so ein Schmerz bis zu zwei Tage anhalten kann, dann aber ohne Nachwirkungen wieder verschwindet. Arachnologe Dr. Peter Jäger

Vielleicht ist es bei so einem schmerzhaften Kontakt mit einer Dornfingerspinne ähnlich wie mit einem Wespenstich: Bei manchen Menschen klingt die Reizung in kurzer Zeit ab, bei anderen juckt der Stich tagelang und die Haut bleibt geschwollen. Davon kann Jennifer S. aus Leipzig ein Lied singen. Sie hat bereits zwei schmerzhafte Begegnungen mit der Mildes hinter sich:

Bildrechte: privat Einmal im Herbst 2019 im Badezimmer, als ich in ein Kästchen mit Schminksachen gegriffen habe. Das zweite Mal dieses Jahr im Wohnzimmer, als ich vor dem Wohnzimmerschrank saß und mich auf dem Boden mit der Hand abgestützt habe. Jennifer S.,

Der Biss 2019 hatte sich entzündet, und wurde schließlich von einer Hautärztin mit einer Antibiotikasalbe behandelt:

Es war ein richtiges Loch in der Mitte, und drumherum ein dicker, geschwollener Hautwulst. Jennifer S.

Drei Wochen lang dauerte es der Leipzigerin zufolge, bis die Entzündung abgeklungen war. Diese Spinne hatte die 35-jährige getötet und fotografiert. Arachnologe Dr. Peter Jäger, dem wir die Fotos der Spinnentiere schicken, bestätigt, dass es sich um Dornfingerspinnen handelt:

Das sieht alles nach Cheiracanthium aus. Arachnologe Dr. Peter Jäger

Dass die Leipzigerin schon zweimal gebissen wurde – für den Arachnologen kaum denkbar. Jennifer S. ärgert die Skepsis, sie und ihr Mann haben inzwischen sieben Exemplare in der Wohnung erschlagen. Am 23. September schickte sie uns ihr jüngstes Fundstück: Eine Mildes, die es sich im Badezimmer in einem zusammengefalteten Handtuch gemütlich gemacht hatte. Und dort jämmerlich verendet war. Vielleicht gar kein so ungewöhnliches Versteck, in freier Natur kuscheln die gelblichen Spinnen ihre Wohngespinste auch in eingerollte Blätter.

Können Spinnen im Bad überleben?

Ob Badezimmer oder Wohnzimmer: alles ungewöhnliche Habitate, jedenfalls für die Mildes. Normalerweise leben die Cheiracanthium im Gras auf Wiesen und versorgen sich da mit Nahrung. Können die in einer Wohnung überhaupt überleben? Sieben bis acht Monate brauchen sie nach dem Schlüpfen, um geschlechtsreif zu werden. Und sie brauchen Futter. Da ist der Forscher skeptisch, was das Habitat "Wohnung" angeht:

Für ganze Populationen in so einer harschen Umgebung bräuchte es schon sehr viele Schädlinge und Lästlinge wie Motten, Silberfischchen. Dann wäre das eine tolle Wohnung, jedenfalls aus Sicht der Spinne. Arachnologe Dr. Peter Jäger

Wer Lebensmittelmotten einmal in der Küche hat, könnte sich über spinnende (achtbeinige) Mitbewohner freuen. Bildrechte: IMAGO Lebensmittelmotten, die weit verbreiteten Lästlinge, die an der Wand schmierige Flecken hinterlassen, wenn man sie erschlägt: "Ja", sagt die zweifache Mutter, "haben wir". Und setzt nach: "Es waren mehr, bevor wir die sieben Exemplare erschlagen haben." Wieviel Nahrung so eine Dornfinger-Spinne täglich verputzt?

Jäger lacht. "Man denkt immer, wir wüssten in Deutschland alles über Spinnen." Was genau und wieviel die Mildes verputzt, kann er nicht sagen. Tatsächlich weiß man aber: Spinnen sind echte Fressmaschinen. Sie vertilgen pro Jahr bis zu 800 Millionen Tonnen Fleisch - zum Teil in Form von Insekten, aber auch Kleintieren. Doppelt so viel wie wir Menschen.