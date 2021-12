Joggen oder auch Mannschaftssport hilft nicht nur dem Körper, sondern auch dem Geist. Allerdings sollte man dabei darauf achten, möglichst an einem Ort mit guter Luft zu trainieren. Einer US-Studie zufolge, die im Fachmagazin " Neurology " veröffentlicht wurde, haben sportliche Aktivitäten bei hoher Luftverschmutzung einen geringeren positiven Effekt auf das Gehirn. Besonders deutlich wird dies offenbar in der sogenannten Weißen Substanz, einem Teil des zentralen Nervensystems, der für die Weiterleitung von Signalen wichtig ist.

Die Forschenden um Dr. Melissa Furlong von der Universität Arizona nutzten für ihre Untersuchung die Daten von 8.600 Menschen, die in der UK-Biobank verzeichnet sind. Mit den komplexen Werten aus dieser Langzeitstudie konnte der Grad an Luftverschmutzung berechnet werden, dem die Probanden regelmäßig ausgesetzt sind. Danach wurden sie in vier Gruppen eingeteilt (von geringer bis hoher Luftverschmutzung) und ihre körperlichen Aktivitäten über eine Woche hinweg mit einem sogenannten Beschleunigungssensor gemessen.