Die Forschenden um die Erstautoren Franziska Lautenbach und Sascha Leisterer von der Sportwissenschaft der Uni Leipzig befragten dafür zwischen April und Mitte Mai 2020 online deutschlandweit 51 Athletinnen und 44 Athleten aus verschiedenen Sportarten. Das Ergebnis der im Fachjournal " Frontiers in Psychology " veröffentlichten Untersuchung : 33 Befragte hatten während des Lockdowns eine geringere Trainingsmotivation als unter Normalzuständen. Mit der gesunkenen Motivation gingen oft auch Wut, Traurigkeit und Stress einher.

Der wichtigste Ersatz für Sport an der frischen Luft waren dabei Online-Trainingsangebote, dazu kamen Online-Plattformen und soziale Medien, um Kontakt zu anderen Athleten zu halten. Doch wie sinnvoll sind diese Alternativen? "Gesamtgesellschaftlich betrachtet, ist es wahrscheinlich besser, dass wir überhaupt Sport treiben – in diesem Fall online – als gar nicht. Die Frage ist aber, wie stark das genutzt wird", antwortet Franziska Lautenbacher im Gespräch mit MDR WISSEN.



Die Leipziger Sportwissenschaftler arbeiten schon an den nächsten Untersuchungen zum Thema. Bei einer wurden Olympioniken befragt, die gewonnenen Daten würden gerade ausgewertet, erklärt Dr. Lautenbacher. Eine weitere Studie, die vor dem Abschluss steht, wurde als Längsschnittanalyse mit den gleichen Befragten der ersten großen Erhebung während der zweiten Corona-Welle angelegt. Erste Ergebnisse liegen laut Franziska Lautenbacher vor: "Wir haben auch bei unserer zweiten Studie festgestellt, dass die Befragten immer noch viel gestresster waren. Das ist schon erstaunlich."