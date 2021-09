Das in Namibia lebende Volk der Himba unterscheidet sprachlich nicht zwischen grün und blau. In der Sprache dort gibt es einfach keine spezifischen Bezeichnungen für diese Farbkategorien, dafür aber für das, was bei uns einfach grün ist. Und auch in Homers "Ilias" wird der Himmel nie als blau bezeichnet. Einfach, weil diese Farbe damals so nicht bewusst wahrgenommen und bezeichnet wurde.

Kübra Gümüsay in einer Talkshow 2015 Bildrechte: imago/Metodi Popow Solche Beispiele hängen für die Autorin und Journalistin Kübra Gümüsay alle mit der Frage nach einer gerechteren Sprache zusammen. Sie sagt: "Mitunter geht es auch darum, einen Absolutheitsanspruch abzulegen, der in vielen Bereichen unseres Lebens befördert wird, auch in der Sprache. Wir werden ein bisschen zu einer Weltsicht erzogen, bei der wir glauben, dass die Farbnamen, die wir gelernt haben, den Facettenreichtum der Farbwelt abbilden. Aber wir alle wissen, dass man sich sehr gut darüber streiten kann, ob etwas orange oder gelb ist. Das zeigt, dass die Worte, die wir wählen, um etwas zu beschreiben, lediglich Werkzeuge sind."

Sprache ist kein fertiges, perfektes Werkzeug

Kübra Gümüsay will nicht dafür werben, neue Wörter in die deutsche Sprache zu pressen.

Sie hören den Satz: Ein Elefant frisst einen Weihnachtsbaum. Was haben Sie vor Augen: einen geschmückten Baum, einen mit Tannennadeln, ist der Baum größer als der Elefant oder umgekehrt? Sprache zeigt immer nur einen Ausschnitt, sagt Kübra Gümüsay. Bildrechte: Zoo Dresden Beim Sprechen sollte Gümüsay zufolge die Komplexität der Welt mitgedacht werden. Allerdings sähen wir immer nur einen Ausschnitt davon, dessen sollte man sich bewusst sein, meint die Autorin. Sie verdeutlicht das anhand eines Beispiels aus dem südasiatischen Raum über einen Elefanten: "Der öffentliche Diskurs ist ein bisschen so vorstellbar, wie ein dunkler Raum. Darin werden verschiedene Menschen gebeten, zu beschreiben, wie sich dieses Wesen Elefant anfühlt. Die einen sagen, Elefanten sind weiche, lange Wesen. Andere sagen, Elefanten sind dünne, haarige oder ledrige, schwere Wesen. Alle haben recht. In dem Moment, in dem eine Perspektive einen Absolutheits-Anspruch formuliert, und diese Perspektive zur einzig legitimen, universellen Perspektive erklärt, werden alle anderen Perspektiven negiert und unterdrückt. Und wir verpassen den Moment zu erkennen, was dort im Raum steht."

Achtsamer Umgang mit Sprache