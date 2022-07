Eine kommunikative Einbahnstraße

Gerald Lembke ist Professor an der DHBW Mannheim und befasst sich mit digitalen Medien. Er hat Sprachnachrichten und deren Nutzung untersucht und kommt zu dem Ergebnis: "Die Nutzer sagen: Sie verschicken zwar gern Sprachnachrichten, aber sie hören sie nicht gerne an. Warum? Etwas aufzuzeichnen, so nebenbei, an der Kasse stehend oder im Auto sitzend, ist sehr einfach, aber eine Sprachnachricht anzuhören erfordert eine Aktion“. Kommunikativ sei die Sprachnachricht dabei aber eher eine Einbahnstraße, sagt Gerald Lembke - und aus Sicht der Theorie eher eine Vereinfachung: "Man ist unabhängig von der Reaktion des Empfängers und das macht Kommunikation grundsätzlich zuerst mal einfacher, weil sie nur in eine Richtung ist und nicht auf Interaktion ausgelegt ist.“

Sprachnachrichten auf der Plattform WhatsApp Bildrechte: Colourbox.de/MDR JUMP

Absprachen mit vielen Leuten sind schwierig

Damit sind Sprachnachrichten ein bisschen wie ein Hybrid aus Chat und Telefonieren: Wir hören zwar die Stimme unseres Gegenübers, antworten aber meist nicht direkt, wie das bei einem "richtigen“ Gespräch der Fall wäre. Die Kommunikation via Sprachnachricht ist also asynchron. Das kann uns zwar ermöglichen, am Leben der anderen teilzuhaben, ist für konkrete Absprachen aber mitunter hinderlich. Gerald Lembke sagt, gehe es um Absprachen mit vielen Leuten, sei ein Telefongespräch effektiver und produktiver.

"Wenn man zum Beispiel ein Datum kommunizieren möchte, sollte man das nicht in einer mehrminütigen Sprachnachricht einbetten, sondern als Text schicken, weil der Empfänger es dann sofort sehen und später leicht nachschauen kann“, sagt auch Dorothea Adler. Sie forscht am Lehrstuhl für Medienpsychologie der Universität Würzburg unter anderem zu Sprachnachrichten.

Wir kommen ins Plaudern

Was konkrete Absprachen via Sprachnachricht weiter erschwert: Wir kommen eher ins Plaudern. Dorothea Adler betont: "Während man bei Text nochmal durchlesen kann, was man geschrieben hat, und Dinge abändern kann, damit es besser zur Nachricht des Empfängers passt, kommt man bei der gesprochenen Sprache wahrscheinlich eher ins Plaudern. Dadurch entsteht wohl auch manche Länge. Manche Menschen mögen es, wenn jemand ins Reden kommt und über seine Gedanken und Gefühle spricht. Während eine Textnachricht auch persönlich sein kann, ist diese wohl dennoch eher etwas konzentrierter und fokussierter.“