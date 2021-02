Sputnik V setzt wie die in der EU bereits zugelassene Impfung von AstraZeneca auf die sogenannte Vektortechnologie. Dabei werden harmlose Erkältungsviren, in diesem Fall Adenoviren, genetisch so verändert, dass sie sich in den Geimpften nicht mehr vermehren können. Stattdessen tragen sie die Erbinformation für das Spikeprotein des Sars-Coronavirus-2 in sich. Mit diesem Protein dockt das Virus an die menschlichen Zellen an und verschafft sich Zutritt zu ihnen. Wird das Immunsystem der Geimpften dazu angeregt, Antikörper gegen das Spikeprotein zu bilden, können sie das Virus abwehren.



Im Gegensatz zu den Impfstoffen von AstraZeneca und Janssen setzt Sputnik V allerdings auf zwei verschiedene Adenoviren, Typ 26 und Typ 5, für die erste und die 21 Tage später folgende zweite Impfung. So soll eine Reaktion des Immunsystems auf das Impfvirus umgangen werden.