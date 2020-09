Beispiel Dresden Wie Corona und Klimawandel die Stadtplanung ändern

So können alle das Fleckchen Natur entdecken, das zu ihren Bedürfnissen passt - vorerst in den Pilotstädten Dresden und Heidelberg. Ein Ort, der zum Beispiel für Dresden aufgeführt ist, ist der Beutlerpark, südöstlich des Dresdner Hauptbahnhofs. Aus Sicht der Forscher des Leibniz-Instituts sind solche kleinen Oasen lebenswichtig für das psychische Wohlbefinden, besonders in Zeiten von Corona und Homeoffice. Ein Wermutstropfen: Die grünen Inseln sind nicht für alle schnell erreichbar, wie Patrycia Brzoska, Geografin am Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung, weiß:

Wir haben herausgefunden, dass in den deutschen Mittel- und Großstädten etwa zwanzig Prozent der Bevölkerung keinen richtigen Zugang zu Grünflächen haben, die sich unmittelbar in ihrer Wohnumgebung befinden, also auch vor allem fußläufig in fünf Minuten zu erreichen sind.

Aus Sicht der Wissenschaft müssen Innenstädte also grüner werden und das Angebot in den Fußgängerzonen individueller - nicht so austauschbar. Angela Mensing-de Jong sieht in dem zunehmenden Leerstand auch Chancen, sowohl in Erdgeschosszonen als auch in Bürobereichen. Die Möglichkeiten für Mischung könnten wachsen: