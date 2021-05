Science vs. Fiction Star Wars: So realistisch ist der Anzug von Darth Vader

Der 4. Mai ist für Star Wars Fans ein ganz besonderer Tag. Denn da feiern sie mittlerweile zum zehnten Mal den Star Wars Day – nicht ohne Grund, denn der 4. Mai heißt im Englischen "May the fourth", was wie das im Film immer wieder auftauchende "May the forth be with you" klingt – also "Möge die Macht mit dir sein". Wir schauen uns deshalb den ikonischen Bösewicht Darth Vader mal genauer an. Der trägt einen schwarzen Ganzkörperanzug. Was steckt da an Technik drin und wie realistisch ist sie?